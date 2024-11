«Oltre alla grave situazione emergenziale Covid-19 che stiamo attraversando, e consequenzialmente a tutte le norme in vigore a seguito dei numerosi DPCM governativi, che hanno sicuramente aggravato la situazione al di fuori degli uffici postali, è ormai insostenibile la carenza di sportellisti presente su tutto il territorio provinciale». È la denuncia di Ernesto Ierardi, segretario provinciale di Slp Cisl Crotone.

Carenza di organico

«Nonostante il grande impegno – si legge nella nota del sindacalista - profuso con grande senso di responsabilità da parte degli applicati, la situazione rimane critica negli uffici postali, con forti ricadute di stress per i lavoratori, per non parlare delle lunghe attese dei cittadini i cui disagi hanno già suscitato proteste anche da parte di alcuni sindaci (a Isola di Capo Rizzuto il sindaco ha diffidato Poste Italiane e ha avviato una raccolta firme, ndr)».

«In particolare la situazione è critica per i pensionati e per le persone più fragili, che in questo periodo invernale, caratterizzato da temperature rigide, sono costrette a sostare fuori dagli uffici creando a sua volta assembramenti che possono effettivamente favorire la diffusione del contagio del virus Covid-19».

Problemi a Crotone

«Mettendo sotto la lente d’ ingrandimento l’ufficio postale più importante della provincia, in questo caso Crotone Paternostro, assistiamo – prosegue Ierardi - quotidianamente ad un vero e proprio assalto da parte della clientela che spesso si scontra con il personale applicato a seguito dei continui disservizi. Non possiamo più tollerare che un ufficio postale centrale, con ben 11 postazioni di sportello disponibili possa essere operativo con soli 5 sportellisti».

Criticità in tutta la provincia

«La situazione comunque – scrive ancora il segretario provinciale di Slp Cisl - resta critica su tutto il territorio provinciale, dove gli uffici lavorano quasi sempre sotto organico e sempre in condizioni di emergenza. Inoltre da lunedì, a seguito delle nostre sollecitazioni, gli uffici postali di Caccuri e San Leonardo di Cutro, razionalizzati con apertura a 3 giorni a settimana causa Covid-19, riapriranno regolarmente tutti i giorni».

Potenziare organico

«Per questo – conclude Ierardi - chiediamo che venga ripristinata l'operatività di tutti gli uffici attraverso il potenziamento degli organici, con risposte certe sulla provincia di Crotone, mettendo in atto i contenuti degli ultimi accordi sindacali sulle politiche attive, che prevedono in termini di ricadute occupazionali, nuove assunzioni, sportellizzazioni dal settore PCL e trasformazioni di personale part-time a full-time».

.