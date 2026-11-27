Il lavoratore aveva ricevuto appena 600 euro lordi durante l’emergenza sanitaria. Il giudice ha riconosciuto il diritto alla quota prevista per i servizi a rischio alto, pari a 1.830,24 euro. La soddisfazione della Nursind: «Finalmente riconosciuto un diritto sacrosanto»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Un riconoscimento economico atteso e una pronuncia che potrebbe aprire la strada ad altri ricorsi. Il Tribunale del Lavoro di Crotone ha riconosciuto a un dipendente dell'Asp, A.R., autista del servizio PET 118, il diritto alla corretta corresponsione dell'indennità Covid-19 per il lavoro svolto durante l'emergenza sanitaria.
La vicenda, seguita dalla Segreteria territoriale Nursind Crotone con l'assistenza dell'avvocato Riggio e dell'associazione Esafin del dottor Emilio Sala, riguarda le somme riconosciute al personale impegnato nei servizi di emergenza durante la pandemia.
Secondo quanto riferito dal sindacato, al lavoratore erano stati inizialmente riconosciuti appena 600 euro lordi dall'Asp di Crotone. Una cifra ritenuta non corrispondente a quanto previsto dall'accordo regionale, che stabiliva per il personale impiegato in servizi con rischio alto un'indennità pari a 1.830,24 euro.
Il Tribunale del Lavoro ha accolto la richiesta, riconoscendo la parte mancante e stabilendo che l'Asp di Crotone dovrà provvedere al pagamento delle somme non corrisposte.
Una decisione accolta con soddisfazione dalla Nursind, che parla di un diritto finalmente riconosciuto a un lavoratore che, durante l'emergenza Covid-19, aveva prestato servizio in un settore particolarmente esposto ai rischi del contagio.
«Riteniamo di aver finalmente fatto riconoscere un diritto sacrosanto a chi, nel periodo Covid, veniva riconosciuto come Eroe», commentano dalla Segreteria territoriale.
I segretari Giuseppe Aracri, Nicodemo Capalbo e Francesco Greco invitano inoltre gli altri lavoratori che si trovino in situazioni analoghe a rivolgersi al sindacato per valutare la possibilità di presentare ricorso.
Il Nursind Crotone si dichiara disponibile a fornire assistenza e supporto a quanti ritengano di aver ricevuto un'indennità inferiore a quella spettante per il servizio svolto durante l'emergenza pandemica.