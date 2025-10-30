Il pensionato di 66 anni è stato ferito alla schiena comunque in modo non grave. Il responsabile è stato fermato dalla polizia e condotto in Questura
Protesta per un'automobile parcheggiata sulla pista ciclabile ed il proprietario della vettura lo accoltella alla schiena, ferendolo comunque in modo non grave. É accaduto nel centro di Crotone. Il responsabile del ferimento è stato fermato dalla polizia e condotto in Questura. Il ferito, che é un pensionato di 66 anni ed é stato ricoverato nell'ospedale di Crotone, non é in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, il ferimento del pensionato, che era in sella alla sua bicicletta, é stato preceduto da una lite col proprietario della vettura lasciata sulla pista ciclabile che é culminata col ferimento.