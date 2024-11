Gli avvocati crotonesi in scena per un concerto di beneficenza che si terrà mercoledì 22 dicembre alle 17.30 al Teatro Apollo di Crotone. I professionisti, per l’occasione, hanno dato vita al comitato “Note fuori udienza” e hanno chiamato a raccolta 16 colleghi con la passione per il canto e la musica, che si esibiranno per il generoso pubblico che, si spera, accorrerà in sala. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Crotone e alla locale sezione della Lilt.

«Era da tempo che avevamo in mente questa iniziativa, dopo aver vissuto un periodo particolare della mia vita, un periodo di malattia. Poi c’è stata la pandemia che ha bloccato tutto. Ora siamo pronti» ha spiegato in conferenza stampa il presidente del Comitato degli avvocati, Roberto Stricagnoli, che è anche cantante lirico.

Alla presentazione dell’evento, ha partecipato anche Damiano Falco, vicepresidente della Lilt di Crotone, che si è detto grato agli avvocati che hanno messo in piedi questo spettacolo anche in favore dell’associazione che rappresenta: «Ringraziamo fin da ora tutti coloro che assisteranno al concerto perché è importante sostenere il reparto di Oncologia e la nostra associazione, che ci vede impegnati tutto l’anno in attività di prevenzione oncologica e sappiamo quanto questa, purtroppo, sia stata carente durante la pandemia».

Il Comitato ha avviato la prevendita dei biglietti, che potranno comunque essere acquistati anche prima dello spettacolo al botteghino del teatro a un costo di 10 euro.