Operazione congiunta di polizia, carabinieri e guardia di finanza: verifiche in attività commerciali, multe per commercio abusivo e irregolarità amministrative, oltre a centinaia di persone e veicoli controllati.

Bilancio positivo a Crotone per i controlli interforze che hanno coinvolto polizia, carabinieri e guardia di finanza. In tale contesto, personale della polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso del quale è stato richiesto l’intervento di personale dell’Asp per le verifiche di specifica competenza in materia di prodotti alimentari, carnei ed ittici, rinvenuti all’interno della cella frigorifero. L’Asp, al termine del controllo, ha imposto delle prescrizioni per il ripristino delle minime condizioni igienico-sanitarie e strutturali.

Verifiche in attività commerciali

La Polizia Stradale, invece, ha effettuato 4 controlli in altrettante attività commerciali. Nello specifico, un primo controllo ha riguardato una carrozzeria ove il titolare è stato sanzionato per mancanza dell’atto unico di autorizzazione (p.m.r. 5.164,00 euro) con successivo sequestro dell’attrezzatura. Un secondo controllo ha interessato un’attività di noleggio il cui titolare è stato sanzionato per esercizio abusivo dell’attività (p.m.r. 1.032,00 euro). Un terzo controllo, altresì, ha riguardato un veicolo il cui conducente è stato sanzionato per aver modificato le caratteristiche costruttive del mezzo (p.m.r. 430,00 euro) con contestuale ritiro della carta di circolazione.

Nell’ambito del servizio, personale della Guardia di Finanza, la Polizia Locale e il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato hanno effettuato il controllo a carico di due diversi commercianti ambulanti. Durante il primo controllo, il commerciante è stato sorpreso ad esercitare la vendita su area pubblica in sede fissa pur essendo in possesso esclusivamente della licenza per il commercio in forma itinerante. Il secondo commerciante, invece, è stato sorpreso ad esercitare l’attività di vendita su area pubblica fissa in totale assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio. A carico di entrambi i soggetti sono state elevate le sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 10.328,00 euro (5.164,00 euro per ciascuna violazione). Contestualmente è stata emessa la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle attrezzature e della merce, per un totale di 770 kg di prodotti ortofrutticoli.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali. In tale contesto, sono state elevate 6 sanzioni al Codice della Strada.

I controlli lungo le arterie stradali

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno identificato 419 persone e hanno controllato 244 veicoli, oltre ad effettuare diversi controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: