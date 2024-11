Si presume che l’atto criminale sia legato a questioni personali. Sul posto la polizia per i rilievi e l'avvio delle indagini

Sei colpi di pistola calibro 9 sono stati sparati nella notte contro l'auto, una Peugeot 206, di una casalinga di 56 anni in località Poggio Pudano a Crotone. Una intimidazione pesante verso una donna che non risulta essere titolare di imprese per cui si presume che l'atto criminale sia collegato a questioni personali. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra Volante e della scientifica per ascoltare testimoni ed effettuare i rilievi di rito. La Squadra Mobile ha avviato l'attività investigativa per cercare di capire i motivi ed identificare l'autore della intimidazione. (AGI)