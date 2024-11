I lavori sono attesi dai residenti, gran parte dei quali vivono in villette sequestrate perché edificate in area a rischio idraulico, nonostante avessero ottenuto regolare permesso a costruire

Il Comune di Crotone ha affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, oltre la direzione lavori, sicurezza in fase progettuale e di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria del canale F19, in località Margherita. A renderlo noto è lo stesse ente attraverso un comunicato stampa nel quale viene spiegato che si tratta di «un intervento susseguente allo studio idraulico già agli atti dell’ente che riguarda la messa in sicurezza del canale in oggetto» e di «uno step propedeutico agli interventi che saranno effettuati».

Nella nota si ricorda, inoltre, che «il prossimo 6 settembre è prevista una riunione tecnica convocata dall’assessorato all’Ambiente della Regione Calabria rispetto proprio al rischio idraulico concernete le aree adiacenti» al famigerato canale. In quella occasione, l’amministrazione comunale intende illustrare «il percorso tecnico predisposto per risolvere l’annoso problema» che il Comune «affronta con determinazione».

«È una importante risposta - si legge nella nota - alle legittime richieste che sono state formulate dai residenti ed in particolare dal comitato di quartiere “per Margherita”, che già furono recepite dal Consiglio comunale con apposito provvedimento».

Nelle scorse settimane, il comitato aveva chiesto al Comune di intervenire sul canale almeno per la manutenzione ordinaria, in attesa degli interventi da eseguire per la messa in sicurezza dell’area. Uno step, questo, fondamentale per ottenere il dissequestro di un’ottantina di villette edificate con regolare permesso a costruire rilasciato dall’ente comunale, nonostante la zona fosse considerata ad elevato rischio idraulico.