La manifestazione si è tenuta in concomitanza con il passaggio in aula del dl, la cui discussione intanto è slittata a domattina

Associazioni, movimenti e organizzazioni sindacali hanno dato vita ad un sit in davanti alla Prefettura di Crotone per manifestare il proprio dissenso verso le previsioni del dl Cutro, il provvedimento adottato dal governo in tema di immigrazione nel Consiglio dei ministri che si è tenuto lo scorso marzo nella cittadina crotonese dopo il naufragio di migranti avvenuto a Steccato.

Il sit in è stato organizzato in concomitanza con il passaggio in aula del Ddl 591/2023 conosciuto appunto come Decreto Cutro. La manifestazione è stata promossa da Arci Crotone, Cgil Area Vasta Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Anpi Crotone, Coop Agorà Kroton, Coop Baobab, Coop Kroton Community, Coop Access Point, A. Maslow Apr Arci Spalatori di nuvole, Arci Il Barrio, Codici Calabria, Ass. Libere Donne, Aide Basilicata, Prociv Arci Isola Capo Rizzuto.

Una manifestazione contro i contenuti del dl Cutro si è tenuta oggi anche a Roma. Intanto, slitta a domattina l'esame del decreto nell'aula del Senato. Stamani la Commissione Affari costituzionali del Senato ha interrotto l'esame del dl, senza riuscire a concludere le votazioni degli emendamenti che sono quasi trecento.