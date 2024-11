Per fortuna non si registrano feriti. Le squadre dei vigili del fuoco già tutte impegnate anche per chiamate dalle periferie

Forti raffiche di vento hanno prodotto danni a Crotone. Una copertura di tetti in centro città, in via Ramelli nei pressi del municipio, ha danneggiato un’auto parcheggiata in strada, mentre due grossi alberi sono caduti nel quartiere Fondo Gesù.

Per fortuna non si registrano feriti, ma solo lievi danni.