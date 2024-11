La Procura della Repubblica di Crotone ha dissequestrato il cantiere su viale Magna Grecia, dove il 5 aprile scorso si verificò il tragico incidente sul lavoro che causò la morte di tre operai, Giuseppe Greco, di 51 anni, Mario De Meco (56), entrambi di Isola Capo Rizzuto, e del romeno Dragos Petru (35), travolti dal crollo di un muro.

I sigilli sono stati tolti questa mattina dagli ufficiali di Polizia giudiziaria che hanno eseguito un decreto di restituzione di cose sequestrate firmato dal titolare dell'indagine, il sostituto procuratore Andrea Corvino. Non è più necessario mantenere il sequestro ai fini della prova in quanto gli accertamenti sui luoghi da parte dei periti sono stati completati. Con l'apertura del cantiere ripartono, comunque sulla base delle cautele e delle prescrizioni imposte dai periti, i lavori per l'ampliamento del lungomare.

