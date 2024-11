Violento impatto tra due vetture lungo via Giovanni Paolo II. Sulla dinamica sono in corso accertamenti

Un incidente stradale è avvenuto nella serata di oggi in via Giovanni Paolo II, a Crotone. Nel sinistro sono state coinvolte due vetture che, per cause incorso di accertamento si sono scontrate. Nell’impatto, che è stato piuttosto violento, sono rimasti feriti i due conducenti dei mezzi, uno dei quali in modo grave.

Sul posto la Polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto, personale del 118 e i vigili del fuoco.