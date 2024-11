Il primo sinistro è avvenuto a via Russia, l'altro a via Impastato. In quest'ultimo caso i due viaggiatori a bordo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco in due incidenti separati a Crotone: il primo è avvenuto a via Russia, dove una Mercedes con all'interno tre persone ha divelto un palo dell'illuminazione pubblica cappottandosi. I tre sono usciti da soli dall'abitacolo e sembrerebbe non esserci stato bisogno dell'intervento dei sanitari; i pompieri hanno messo in sicurezza l'autovettura che si trovava al centro della strada.

Il secondo sinistro è avvenuto, invece, su via Peppino Impastato, e ha visto uscire di strada una Toyota Corolla: all'interno del mezzo due persone che sono state soccorse e trasferite in ospedale; non hanno riscontrato conseguenza gravi. Anche in questo caso è stato divelto un palo della luce, e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'auto.