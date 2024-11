Stroncato da un arresto cardiaco l’ex sindaco di Crotone, Pasquale Senatore. Oggi la camera ardente nel Palazzo Comunale, domani i funerali

È morto, la notte scorsa, l’ex sindaco della città di Crotone, Pasquale Senatore. Senatore aveva 75 anni ed era ricoverato nell’ospedale di Catanzaro a seguito di una caduta. Laureato in filosofia all’università di Messina, aveva iniziato la carriera politica con la Giovane Italia, poi proseguita, con l'adesione al Movimento sociale italiano. Viene eletto sindaco della città Crotone nel 1997, nelle file di An.

Sempre con Alleanza nazionale è stato eletto consigliere regionale nel 2005 e nel 2008 aderirà a La Destra. Nel 2010 si ricandida al consiglio regionale nelle file del Popolo delle Libertà ma non viene rieletto.

La camera ardente sarà allestita oggi nella sala consiliare del Palazzo Comunale mentre i funerali si svolgeranno domani , in Duomo alle 15. “La comunità tutta - ha detto il sindaco di Crotone Peppino Vallone - piange la scomparsa di Pasquale Senatore. Amava Crotone sopra ogni cosa ed era ricambiato dalla gente con affetto sentito e spontaneo. La "sua" Crotone si stringe, nel suo ricordo, al dolore della famiglia”.