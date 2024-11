Era ricercato dal maggio dallo scorso maggio, in quanto nei suoi confronti era pendente un provvedimento restrittivo. Per questo motivo la squadra mobile della Questura di Crotone ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un 42enne straniero, originario del Marocco, che dovrà espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, a seguito di condanna definitiva per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.

L’uomo si era presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone per richiedere la protezione internazionale ma, dagli accertamenti di rito effettuati dal personale, è emerso che lo stesso era ricercato dal maggio di quest’anno. Pertanto dopo la notifica del provvedimento, è stato associato al carcere di Crotone, per l’espiazione della pena.