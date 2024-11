La Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto un evasione fiscale di circa 750 mila euro, risalente al periodo 2012-2013. Il rappresentante legale è stato denunciato

Crotone - Un'evasione fiscale nel settore immobiliare è stata scoperta dai finanzieri della compagnia di Crotone per la mancata dichiarazione al fisco di redditi per 750mila euro per il 2012 e 2013 a opera di una società di capitale. Il rappresentante legale è stato denunciato.



Secondo l'accusa, l'impresa ha stipulato vari rogiti con privati acquirenti della prima casa ma, nonostante la regolare registrazione, avrebbe presentato il modello unico solo dopo l'avvio dell'ispezione. I redditi non dichiarati ammontano a 750mila euro, i finanzieri hanno provveduto a sequestrare beni per equivalente.