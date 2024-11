Albino Scarriglia, 33 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un coetaneo.

Crotone – Albino Scarriglia, 33 anni è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Crotone per l’accusa di tentato omicidio di un coetaneo, compiuto in pieno centro a Crotone. A seguito di un litigio Scarriglia ha ferito il coetaneo al volto con un coltello. Il ferito è stato subito trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate ferite ad un occhio e ad un orecchio. Scarriglia è stato accompagnato in carcere.