L'aggressione scaturita da una lite nata per futili motivi legati ai confini di un terreno. Sul posto i carabinieri

Ha agredito il fratello con un forcone, per futili motivi legati ai confini di un terreno. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato un pensionato di 63 anni, per lesioni personali aggravate. I militari sono dovuti intervenire nell'abitazione della vittima, successivamente ricoverata per le ferite riportate all'ospedale della citta' di Pitagora.