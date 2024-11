L'uomo è stato individuato grazie a una soffiata

Stamattina presto, grazie ad una soffiata, i militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia CC di Catanzaro hanno tratto in arresto tale Frisenda Mario cl. 65, residente a Crotone, trovato in possesso, all'esito di perquisizione personale effettuata in piazzale stazione a Crotone, di nr. 3 penetti di eroina per un peso complessivo di 1,5 kg. L'arrestato è stato sottoposto a controllo mentre scendeva da un bus...per evitare di essere scoperto infatti, il reo aveva pensato di farla franca utilizzando i mezzi pubblici per il trasporto della droga. Arrestato associato al carcere di Crotone.