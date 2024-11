La deputata crotonese Dorina Bianchi (Ncd) assicura l’impegno del governo per sostenere le zone devastate dalle recenti frane.

L’emergenza maltempo sembra affievolirsi, ma intanto in Calabria si contano i danni. Ingenti nel crotonese, dove alcune famiglie sono ancora sfollate, dopo la frana di Petilia Policastro. Danni che saranno sanati anche con l’aiuto del governo nazionale, come richiesto ieri dal presidente Oliverio. Aiuto che, assicura la parlamentare di Ncd Dorina Bianchi, arriverà tempestivamente.



“Sulla frana che ha colpito il Crotonese, e in particolare Petilia Policastro, ho avuto rassicurazioni direttamente dal responsabile della struttura di Palazzo Chigi, Erasmo De Angelis, il quale mi ha riferito che il Governo e' in continuo contatto con le autorità locali e al lavoro per predisporre gli interventi necessari al fine di far fronte ai danni al territorio e ai disagi che si sono verificati per le famiglie – ha dichiarato la Bianchi – Ovviamente la fase preliminare e' la stima dei danni, attraverso un costante monitoraggio, e l'individuazione delle risorse necessarie per gli interventi. Ho sentito lo stesso sindaco Nicolazzi, con cui abbiamo avuto un confronto sulla situazione attuale a Petilia Policastro e sulle misure da intraprendere, ciascuno per le proprie competenze. Al riguardo – conclude la Bianchi - presenterò in commissione Ambiente un question time urgente al ministro Galletti, anche in relazione agli interventi strutturali che devono essere fatti sul territorio, considerato che la Calabria è una delle regioni maggiormente a rischio idrogeologico”.