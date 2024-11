Il Comune di Crotone cerca sponsor per abbellire la città durante le feste di Natale. Proprio per questo, a seguito di apposita delibera di giunta, sul sito web dell’ente comunale è stato pubblicato «un avviso per l’individuazione di sponsorizzazioni tecniche con l’obiettivo – informa una nota - di abbellire e rendere più attrattive le vie di Crotone con le luminarie natalizie in occasione delle prossime festività»

Da piazza della Resistenza, spiegano che «si tratta di una forma di partecipazione già adottata da numerose città che prevede, tra l’altro, l’integrale deducibilità fiscale dei costi sostenuti in favore dei soggetti che intenderanno sponsorizzare la propria attività attraverso l'installazione di luminarie». La procedura, allo stesso tempo, «consente alle aziende di dare una concreta dimostrazione del proprio senso di appartenenza al territorio».

«Attraverso questo bando partono concretamente le attività di un gruppo di lavoro composto da amministratori e dipendenti comunali attraverso il quale intendiamo fornire risposte concrete alla collettività rispetto ad una serie di iniziative che intendiamo promuovere in occasione delle feste natalizie e di cui a breve daremo conto. L'amministrazione intende aprirsi incondizionatamente verso ogni contributo proveniente dal mondo associativo, produttivo e dei singoli cittadini e per questa ragione entro le prossime ore avvieremo una serie di contatti. Nessuno si senta escluso. L'attuale momento storico non può che imporre uno sforzo sinergico che, siamo certi, tanto gli imprenditori, quanto ogni attore istituzionale sapranno cogliere. Abbiamo bisogno di normalità ed ogni sforzo deve essere diretto in tal senso» dichiarano gli assessori comunali Sandro Cretella e Luca Bossi.

I soggetti interessati all’iniziativa potranno fare pervenire i propri progetti all’ente entro dieci giorni, secondo le modalità esplicitate nell'avviso pubblico.