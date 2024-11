Per farne parte bisognerà seguire un apposito corso di formazione gratuito e superare un esame finale

A Crotone nasce un albo comunale di baby sitter. L’iniziativa è stata proposta dalla Commissione Pari Opportunità e recepita dalla Giunta, «al fine di consentire alle famiglie di reperire persone formate professionalmente a cui affidare i propri figli in caso di necessità».

Per poter essere inseriti nell’elenco, è necessario seguire un apposito corso di formazione, tenuto da un ente formatore esterno, che si è offerto di svolgerlo senza costi per il Comune di Crotone e per i partecipanti, e superare l’esame finale.

A tal proposito, l'ente ha indetto un avviso pubblico rivolto a soggetti di età compresa tra 19 e 45 anni, in possesso di diploma di scuola media di primo grado. Le domande vanno presentate entro le ore 12:00 del 25 ottobre prossimo, utilizzando il modello pubblicato sul sito del Comune: ne saranno accolte circa 25.