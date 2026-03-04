Nuova operazione antidroga della Polizia di Stato a Crotone, dove gli agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo del posto, condannato in via definitiva per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone e scaturisce da una precedente attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone.

Nel corso delle indagini gli investigatori avevano effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, situata nel quartiere Acquabona, dove erano stati rinvenuti circa 250 grammi di cocaina e quasi 700 grammi di hashish. L’indagato, già gravato da numerosi precedenti specifici, era stato quindi ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

A seguito della condanna definitiva, l’Autorità giudiziaria ha disposto l’esecuzione della pena: l’uomo dovrà espiare 4 anni e 5 mesi di reclusione ed è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Crotone, guidata dal questore Renato Panvino, con l’obiettivo di contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia.

Le attività investigative sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, nell’ambito di un’azione mirata a colpire le organizzazioni criminali attive nel territorio.