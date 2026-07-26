Paura nella mattinata di oggi per un grosso incendio divampato all'interno della Bauleo, azienda di macchine agricole situata a Margherita, nella zona nord di Crotone. La violenta combustione ha generato una massiccia colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, compromettendo la qualità dell'aria e spingendo le autorità a disporre l'immediata evacuazione, a scopo precauzionale, delle abitazioni adiacenti all'azienda.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, supportate eccezionalmente da un mezzo speciale di norma destinato al soccorso aeroportuale, che ha permesso di domare le fiamme. Alle operazioni hanno partecipato gli operatori di Calabria Verde e in sinergia con la Polizia, i volontari della Protezione civile e il personale della Croce Rossa Italiana, che hanno isolato il perimetro mettendolo in sicurezza. Il tempestivo intervento ha impedito che il rogo si estendesse alle strutture vicine. Non si registrano feriti né persone coinvolte.

Per gestire l'emergenza, il Centro operativo comunale della Protezione civile si è attivato d'urgenza, coordinando le azioni sul campo e diramando un avviso alla cittadinanza: ai residenti della fascia nord è stato richiesto di mantenere infissi ben chiusi per evitare l'inalazione di eventuali sostanze tossiche e di non intralciare la viabilità ai mezzi di soccorso.

L'emergenza sta ora gradualmente rientrando e il sito si trova in fase di bonifica. Le forze dell'ordine e le autorità competenti hanno contestualmente avviato i primi rilievi tecnici per accertare l'origine delle fiamme, che hanno causato danni gravissimi all'azienda. Solo i sopralluoghi dei prossimi giorni potranno fare piena luce sull'esatta dinamica dell'innesco.