Il sinistro ha coinvolto un'auto, il cui conducente è rimasto illeso, e una moto alla cui guida vi era il professionista che versa in gravi condizioni

Un incidente stradale è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla strada statale 106 ionica, nel territorio comunale di Crotone, in località Poggio Pudano. L'impatto ha coinvolto un'auto, condotta da un 40enne rimasto illeso, e una moto di grossa cilindrata, alla cui guida vi era un uomo di 31 anni, che ha riportato diversi traumi e fratture. Il ferito, un medico in servizio all'ospedale di Crotone, è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato a Catanzaro in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'auto stesse svoltando a sinistra, quando la moto è sopraggiunta e i due mezzi si sono scontrati. A ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sarà comunque la polizia stradale, intervenuta sul posto.