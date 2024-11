Incidente stradale avvenuto intorno alle ore 12 di oggi a Crotone sulla strada statale 106, all'incrocio con la strada consortile via Filippo Corridoni, in località Passovecchio. Coinvolte due autovetture e un camion: ci sono tre feriti usciti dalle auto grazie all'intervento dei pompieri, trasportati d'urgenza dai sanitari del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio, e non sembrerebbero in gravi condizioni. Per l'autista del mezzo pesante, fortunatamente, solo un gran spavento.

Presenti i Vigili del Fuoco – che hanno messo in sicurezza le auto da dove fuoriusciva del liquido – le ambulanze del 118, e la Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi del caso per capire la dinamica del sinistro.

