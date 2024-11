La Guardia di Finanza ha scovato due falsi ciechi totali, che hanno beneficiato illegittimamente di trattamenti previdenziali e indennità di accompagnamento per 7 e 5 anni. Entrambi ci vedevano benissimo

Crotone – Uno dirigeva senza problemi una impresa edile, e guidava normalmente anche la macchina. L’altro usciva da solo di casa, senza bisogno di assistenza. Eppure entrambi per lo Stato erano ciechi totali, e per questo percepivano indennità di accompagnamento e trattamenti previdenziali. Finché non li ha scovati la Guardia di Finanza, che ha foto e riprese filmate dei due truffatori, mentre conducono la loro vita in maniera totalmente normale. Il pm ha anche disposto una perizia medica, che conferma l’insussistenza della cecità assoluta per i due soggetti. La Procura di Crotone ha anche ottenuto dal gip il sequestro dei beni dei due indagati, fino ai 120 mila euro indebitamente percepiti.