Si è svolta questa mattina nella caserma “Pirillo”, sede dei Reparti del corpo di Crotone, la cerimonia celebrativa della ricorrenza del 244° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia, a carattere interno, si è svolta alla presenza di una rappresentanza del personale in servizio, nonché di quello in congedo, appartenente alla locale sezione Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia). Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale C.A. Giorgio Toschi, del messaggio del Ministro dell’Economia e di quello di sua eccellenza il prefetto di Crotone, il Comandante Provinciale ha tenuto un breve discorso e, successivamente, ha proceduto alla consegna delle ricompense di ordine morale per i militari particolarmente distintisi in operazioni di servizio.

Quest'anno, il Comandante Provinciale, in occasione della ricorrenza, ha inteso invitare e premiare due studenti dell'istituto scolastico "Pertini-Santoni" di Crotone, distintisi nell'ambito del progetto "Educazione alla legalità economica". Al termine della cerimonia, nella piazza intitolata ai magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è stata deposta una corona di alloro in omaggio agli “Eroi della Giustizia e della Libertà”.