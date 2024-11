Due proteste sono in corso a Crotone, quella dei lavoratori della Gestione servizi spa, società in house della Provincia e quella dei lavoratori Soakro, società acque crotonesi

Crotone – I lavoratori della Gestione servizi spa, società in house della provincia di Crotone, manifestano, da questa mattina, contro l’amministrazione provinciale che vuole mettere la società in liquidazione. I lavoratori stanno presidiando il Palazzo della Provincia e chiedono un incontro con il presidente Peppino Vallone. Un'altra protesta, sta interessando, sempre in queste ore, la città pitagorica. I lavoratori di Soakro spa, società acque crotonesi, stanno protestando davanti al palazzo del Comune di Crotone dove è in corso l’assemblea provinciale dei sindaci che stanno discutendo dei problemi finanziari e gestionali del gestore idrico integrato provinciale.