Il gip ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico

Avrebbe maltrattato e minacciato la giovane fidanzata. Per questo motivo un uomo è stato arrestato in flagranza differita dalla Polizia a Crotone e posto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia dopo la denuncia presentata dalla donna.



Agli agenti della Questura, la giovane ha riferito una serie di episodi di violenza e maltrattamenti posti in essere dal compagno, fornendo agli investigatori elementi che sono stati ritenuti di particolare rilievo e allarme. Tra questi anche un video, registrato dalla donna utilizzando il telefono cellulare della nonna, nel quale era stata ripresa una conversazione telefonica tra la stessa e il compagno e nel corso della telefonata sarebbero emerse minacce di morte rivolte alla donna.



Il materiale è stato acquisito dagli agenti delle Volanti e sottoposto agli approfondimenti investigativi che avrebbero hanno consentito di delineare un quadro caratterizzato da maltrattamenti sia psicologici che fisici. Le risultanze investigative hanno portato all'arresto dell'uomo, in flagranza differita, che è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

Il gip ha quindi convalidato l'arresto, ritenendo legittimo l'operato della Polizia, e ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.