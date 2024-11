Oggi i cittadini crotonesi si riuniranno per manifestare contro il sindaco Peppino Vallone e chiedere le sue dimissioni e di tutta la giunta comunale

Il 23 aprile 2015 dalle ore 10.30 i cittadini crotonesi si incontreranno in Piazza della Resistenza a Crotone per chiedere le dimissioni del sindaco Vallone e di tutta la sua giunta "che, insieme a tutta la classe politica dirigenziale, hanno portato Crotone ad essere l'ultima città d'Italia".





"Questo grazie alla superficialità ed alla noncuranza con la quale sono stati sempre trattati i problemi urgenti della nostra città che oggi piu' che mai ha bisogno di un'autentica rivoluzione che cambi radicalmente l'attuale e drammatica situazione ed, allo stesso tempo, ha bisogno di una nuova classe dirigente capace e che voglia veramente il bene di questa citta'. Mancata bonifica dei S.I.N., problema idrico, degrado urbano, mancanza di occupazione sul nostro territorio, scelte "vandaliche" per la riqualificazione del nostro patrimonio storico-culturale, riduzione delle tasse comunali per dare respiro ai cittadini in difficoltà economica ed eliminazione di Equitalia non sono che alcuni punti dei quali da quest'amministrazione non abbiamo mai ricevuto risposte , pertanto sentiamo l'obbligo morale e civile di pretendere che i responsabili tutti tornino a riscaldare le poltrone delle proprie case e finiscano di distruggere la nostra dignità sociale" .