Un'altra intimidazione ai danni del pm della Dda di Catanzaro Pierpaolo Bruni, da sempre impegnato in importanti indagini contro la 'ndrangheta.

Crotone - Scatta di nuovo l'allarme intorno al pm Bruni. Qualche giorno fa era stata smontata la video sorveglianza sotto la casa del pm a Crotone, per ordine della Prefettura nell'ambito di un piano generale di riduzione dei costi. Così nottetempo alcuni sconosciuti, sabato, sarebbero riusciti ad avvicinarsi alla sua abitazione per rovesciare il tombino. La segnalazione è arrivata da una vicina, e ha portato le forze dell'ordine a intensificare la scorta del magistrato, già rinforzata dopo che un pentito ha svelato i piani di alcune cosche per ucciderlo con un attentato lungo la statale 107.

