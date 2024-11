Sorical rivendica 2 milioni di euro da Soakro, la società che gestisce il servizio idrico della città adi Crotone, e riduce le forniture. Soako: ‘la cifra non è nelle nostre possibilità’

Crotone - La Soakro, società in house che gestisce la fornitura idrica di 19 comune nel crotonese, deve 2 milioni di euro alla Sorical, società che gestisce l’acquedotto calabrese. Conseguenza di tutto ciò la Sorical ha ridotto la portata idrica delle forniture per il capoluogo lasciando senz’acqua buona parte della città. Il sindaco Peppino Vallone dovrebbe, nella giornata di oggi, emettere un ordinanza che impone a Sorical la ripresa dell’erogazione, ripristinando la normalità nelle case dei crotonesi. “Nell’ultimo incontro avuto in prefettura avevamo trovato un accordo sulla base di 120 mila euro da versare mensilmente a Sorical finché la nuova giunta regionale non sarebbe intervenuta per risolvere il contenzioso – ha dichiarato Franco Sulla, direttore generale di Soakro- ecco perché non ci aspettavamo questa improvvisa impennata, in quanto Sorical ha avanzato la richiesta di ottenere subito il pagamento dei 2 milioni di euro, cifra che non è nella nostra possibilità”. Franco Sulla ha poi continuato dicendo che è urgente l’intervento della regione Calabria “ non solo compriamo l’acqua ad un prezzo superiore rispetto a quanto la rivendiamo, ma della quantità che ci arriva da Sorical ne distribuiamo solo il 40%, il resto si perde. È giunto il momento che il Dipartimento regionale responsabile risolva una volta per tutte questo problema”.