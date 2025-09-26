A Crotone la polizia ha arrestato due minorenni di 17 anni, di cui uno con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di una attività che le volanti da tempo stanno conducendo, anche attraverso l’impiego delle pattuglie motomontate denominate “Nibbio” per contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti tra i più giovani frequentatori della parte più antica della città di Crotone.

L’attività di osservazione, avviata dagli agenti della Squadra Volante, ha permesso di attenzionare i due minori i quali in più occasioni hanno intrattenuto frequenti contatti con altri coetanei.

All’esito dell’attività di prevenzione è stata individuata una struttura ricettiva, più precisamente un B&B, ubicato nel centro cittadino, utilizzata dai due per dimorare nonostante residenti in città, al fine di eludere eventuali perquisizioni domiciliari conservando lo stupefacente in un posto da loro ritenuto sicuro.

Alla luce delle risultanze è stata disposta una perquisizione presso la stanza occupata dai due minori, estesa anche alle pertinenze dell’immobile, durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati 57 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, in parte già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato. La sostanza era stata ben occultata, avvolta da una carta di colore chiaro, all’interno dell’armadio presente nella camera da letto.

Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione intriso della medesima sostanza, materiale da confezionamento e 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, i due minorenni sono stati arrestati e trasferiti all’Istituto penitenziario per i minorenni di Catanzaro, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha convalidato l’arresto.