Il ragazzo si trovava alla guida di una moto priva di targa e non indossava il casco

I Carabinieri di Crotone, nel corso di un controllo alla circolazione stradale,hanno intimato l'alt a un ragazzo 21enne che si trovava alla guida di un ciclomotore senza targa, privo del casco protettivo. Lo stesso, per sottrarsi al controllo, si è dato a precipitosa fuga per le vie cittadine, mettendo in serio pericolo l’incolumità propria, dei passanti e dei militari che si sono posti al suo inseguimento. Raggiunto all’altezza dell’area portuale, il ragazzo ha abbandonato il ciclomotore continuando la fuga a piedi, ma è stato bloccato dai militari che l’hanno arrestato.