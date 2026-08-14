Il giovane è stato visto per l’ultima volta nella notte di giovedì nel centro del capoluogo pitagorico. Da quel momento nessuno è più riuscito a contattarlo e il suo cellullare risulta irraggiungibile

Da alcune ore non si hanno notizie di Kristian Ammendola, 22 anni, residente a Crotone. Dopo la segnalazione della scomparsa, la Prefettura ha avviato il piano previsto in questi casi, coordinando le attività necessarie per rintracciare il giovane.

L’ultimo avvistamento risalirebbe alle prime ore di giovedì 13 agosto. Intorno alle 2 Kristian si trovava nel cuore della città, nell’area compresa tra via Roma e il Palazzo comunale. È da qui che parte la ricostruzione dei suoi ultimi spostamenti.

Da quel momento, infatti, nessuno sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lui. Anche il cellulare risulta non raggiungibile. Le ricerche interessano diversi punti del territorio, mentre vengono esaminate le registrazioni delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona in cui il ragazzo è stato visto per l’ultima volta.

Scomparso Kristian Ammendola: come riconoscerlo

Kristian è alto circa un metro e novanta, ha una corporatura esile e la carnagione chiara. Quando si sono perse le sue tracce indossava una maglietta bianca, pantaloncini verde militare e scarpe bianche.

La sua fotografia è stata condivisa dalla famiglia e rilanciata sui social per raggiungere il maggior numero possibile di persone.

L’invito è rivolto soprattutto a chi si trovava nel centro di Crotone durante la notte: chiunque ricordi di averlo incontrato o notato, anche solo di sfuggita, è pregato di comunicarlo tempestivamente.

Le segnalazioni possono essere inviate rispondendo alle storie social contenenti l’appello oppure telefonando al 388 794 8903. Anche un’indicazione sull’orario, sul luogo o sulla direzione degli spostamenti potrebbe rivelarsi utile.