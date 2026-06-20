​​​​​​Divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico per un uomo indagato per atti persecutori. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Crotone al termine di un’attività investigativa avviata a seguito della richiesta di ammonimento presentata dalla vittima.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, l’uomo avrebbe posto in essere una serie di comportamenti persecutori e molesti nei confronti della donna, provocandole un grave e perdurante stato di ansia e paura, fino a ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità.

Dopo la denuncia, il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso nei confronti dell’indagato un provvedimento di ammonimento. Contestualmente, la sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile ha attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, avviando gli accertamenti e predisponendo le necessarie misure di tutela a favore della vittima.

Gli investigatori hanno ricostruito un quadro caratterizzato da condotte ritenute assillanti e ossessive. In particolare, l’uomo, secondo l’accusa, si sarebbe infatuato della donna e avrebbe effettuato ripetuti pedinamenti e appostamenti nei pressi dell’abitazione e dei luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

Le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dagli ulteriori elementi raccolti nel corso delle indagini, hanno portato la Procura, guidata da Domenico Guarascio, a richiedere una misura cautelare. La richiesta è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, che ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.

Nella stessa giornata, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura hanno identificato 283 persone, di cui 61 con precedenti di polizia, controllato 134 veicoli ed effettuato verifiche domiciliari nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.