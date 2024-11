Divieto di avvicinamento per il figlio 49enne. La donna sarebbe stata più volte minacciata di morte insieme ad altri stretti parenti

Botte alla madre anziana per avere soldi da spendere in droga. Per questo motivo, il figlio 49enne della donna è stato sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’85enne.





Nei giorni scorsi i poliziotti sono intervenuti a seguito della denuncia dei familiari della donna che aveva subito maltrattamenti, minaccia, estorsione e lesioni personali da parte del figlio O. E.. L’uomo, consumatore abituale di stupefacenti, avrebbe in più occasioni aggredito la mamma al fine di ottenere denaro per l’acquisto della droga, fino a causarle la frattura di una spalla. Oggetto delle minacce, anche di morte, sarebbero stati anche altri familiari tra cui i fratelli.



La Squadra Mobile, dopo un’intensa attività d’indagine, ha eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.