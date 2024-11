Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta questa mattina per un principio d'incendio all’Ospedale “San Giovanni di Dio”. Il fuoco, immediatamente spento dai pompieri, si è sviluppato nell'intercapedine situata tra le pannellature esterne dell'edificio, al primo piano. I danni alla struttura sono limitati, mentre nessuna persona è rimasta ferita. Il nosocomio ha proseguito regolarmente le proprie attività. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti.

Il punto esatto dove si stava propagando l'incendio è stato individuato grazie alla termo-camera in dotazione al corpo dei vigili del fuoco. Il suo utilizzo ha permesso di evitare il propagarsi delle fiamme nell'intercapedine, antistante tenda, e reparto covid.