Il cadavere dell'uomo è stato trovato nella sua abitazione in una pozza di sangue. Si indaga nelle vita privata

Un uomo di 48 anni, Pietro Scida di Crotone, è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via Ruffo. A fare la scoperta i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia che, allertati dalla chiamata dei parenti che non avevano avuto alcuna risposta al telefono, sono intervenuti sul posto. L'uomo era rientrato in Calabria da un anno, dopo aver trascorso un periodo in Germania.

L’uomo è stato trovato riverso in una pozza di sangue e con un panno sul viso e avrebbe ferite da taglio sul corpo. Secondo i primi accertamenti il decesso sarebbe stato violento, anche se per stabilire la causa della morte sarà necessario attendere l'esame autoptico. La squadra mobile ha avviato le indagini sulla vita privata dell'uomo.