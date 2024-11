In due contesti separati, i Carabinieri hanno arrestato un nucleo familiare di tre persone per detenzione ai fini di spaccio, e di un extracomunitario per rapina

Quattro gli arresti, in due circostanze diverse, messi a punto dai Carabinieri a Crotone. Lo rende noto una nota dell'Arma.Durante la notte dell’11 gennaio, a Crotone, i Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno proceduto all’arresto di una famiglia isolitana, composta da un 59enne ed un 29enne, disoccupati, nonché una 31enne, casalinga, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, infatti, nel corso di un predisposto servizio antidroga, in seguito ad una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, all’interno di un vaso in vetro, 3 grammi di cocaina, 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il 10 gennaio, in Crotone, i carabinieri della locale stazione insieme a quelli del N.O.RM. di Crotone hanno arrestato un cittadino extracomunitario pachistano 30enne per il reato di rapina. In particolare, nella tarda serata, un 43enne, di Taranto, mentre camminava lungo viale stazione, veniva avvicinato dal malvivente il quale, dapprima gli chiedeva una sigaretta e successivamente lo aggrediva riuscendo a sottrargli il telefono cellulare ed a darsi alla fuga per le vie limitrofe. Immediatamente, i Carabinieri attuavano un dispositivo di ricerca al fine di rintracciare il cittadino extracomunitario che, dopo circa un’ora, veniva individuato, identificato ed arrestato, trovandolo in possesso della refurtiva, recuperata.