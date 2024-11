L’uomo, aggredito selvaggiamente con calci e pugni, rinvenuto dai militari privo di sensi in una pozza di sangue. Il figlio arrestato con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia

Tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Con queste accuse gli agenti delle volanti della Questura di Crotone hanno arrestato A.P.



Dopo la telefonata di una donna al 113, i poliziotti sono intervenuti in un'abitazione a causa di una lite violenta in atto. Hanno quindi accertato che il figlio della donna, con problemi psichiatrici derivanti principalmente dall'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, aveva picchiato selvaggiamente con calci e pugni al volto il padre, riducendolo in fin di vita.

L'uomo aggredito, riverso carponi a terra in una pozza di sangue, era privo di sensi, con un evidente trauma al volto, la mandibola fratturata e le arcate dentarie distrutte. Dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale, gli agenti sono venuti a conoscenza di una storia di continue aggressioni e violenze consumatesi nel corso degli anni all'interno del nucleo familiare. Il figlio dell'uomo è stato così arrestato.