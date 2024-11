Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Al momento la denuncia a carico di ignoti per cui sono in corso attività investigative

All’interno di uno stabile dismesso, nel centro storico di Crotone, sono stati rinvenuti alcuni involucri contenenti della droga abilmente occultati contenenti complessivamente 446 grammi di marjuana.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, al momento a carico di ignoti, per cui sono in corso attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per individuare il responsabile della detenzione dello stupefacente.