Il cantiere per la costruzione del parcheggio nel sito di Capo Colonna avrebbe ripreso l’attività dopo il via libera del ministro Franceschini

Crotone - Sarebbero ripresi i lavori per la costruzione di un nuovo parcheggio nel sito archeologico di Capo Colonna a Crotone. Il cantiere avrebbe riavviato la sua attività in seguito al via libera del ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, che – dopo la relazione degli ispettori inviati da Roma, convinti della necessità di tutelare il sito – avrebbe comunque confermato la legittimità del progetto della Spa 2.4 Capo Colonna. A nulla sembrano valse le proteste dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e delle associazioni "Gettini di Vitalba" e "Settesoli". I movimenti hanno presentato esposti a due diverse Procure e alla Corte dei conti a causa dei possibili danneggiamenti al sito archeologico.