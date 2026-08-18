La Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni la licenza di un’attività di intrattenimento musicale e pubblico spettacolo, con somministrazione di alimenti e bevande, a Crotone. Il provvedimento è stato adottato dal questore Renato Panvino dopo una rissa scoppiata all’interno del locale.

La colluttazione è iniziata al centro della pista da ballo e ha coinvolto più persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno sedato la rissa e riportato la situazione alla calma, evitando ulteriori conseguenze per i presenti.

La sospensione è stata disposta nell’ambito delle prerogative del questore quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di episodi capaci di mettere a rischio l’incolumità delle persone. «Particolare attenzione è rivolta alla tutela dell’incolumità dei numerosi giovani che frequentano abitualmente il locale», sottolinea la Questura.

La misura rientra nei controlli rafforzati sulla movida estiva, che interessano esercizi commerciali, stabilimenti balneari, locali di intrattenimento musicale e discoteche. L’obiettivo è garantire il rispetto delle regole e intervenire nelle situazioni considerate più esposte a rischi per la sicurezza.

La fase istruttoria è stata curata dalla Polizia amministrativa della Questura di Crotone. I controlli proseguiranno nelle aree della provincia maggiormente frequentate da giovani e turisti, «nell’ottica di garantire il rispetto delle regole, prevenire ogni possibile forma di condotta pericolosa» e contrastare l’illegalità.