L’operazione delle fiamme gialle ha permesso di accertare una presunta evasione da quasi due milioni di euro. La società operava a Crotone

CROTONE- Nel mirino della guardia di finanza di Crotone una societa' di persone che avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2008, annualità nella quale l'impresa aveva conseguito elementi positivi di reddito per 1.900.000 euro. L'impresa e' stata individuata grazie all'analisi di rischio effettuata dal nucleo speciale entrate della guardia di finanza di Roma, dalla quale e' emersa l'incongruenza tra i negozi giuridici oggetto di registrazione e l'assenza delle dichiarazioni fiscali. Secondo quanto emerso dalle indagini, la società, originariamente operante in Brianza, subito dopo aver effettuato la cessione di un opificio industriale ad una societa' immobiliare di Milano, aveva trasferito la propria sede in un paese della provincia di Crotone, dove, peraltro, l’attività non sarebbe mai stata avviata. Contestualmente, e' avvenuta la cessione delle quote del capitale sociale, con l'ingresso di due nuovi soci, i quali non avrebbero esibito alcuna documentazione contabile. Da qui la segnalazione delle fiamme gialle all'autorità giudiziaria di Crotone. I due dovranno rispondere dei reati penali-tributari di omessa presentazione della dichiarazione. (ci)