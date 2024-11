L'esplosione è stata avvertita in quasi tutta la città, tre sorelline di 4, 7 e 10 anni investite dalla detonazione. La più piccola è stata trasferita al Centro grandi ustionati di Bari

Enorme boato avvertito questa sera intorno alle 22 nel quartiere Lampanaro, nella periferia sud di Crotone. A quanto appreso, sarebbe scoppiata una bombola di gas in uno dei palazzi popolari; lo scoppio ha provocato gravi danni, con tanto di balcone sradicato. L’esplosione ha investito un’intera famiglia in un appartamento al quarto piano dello stabile. Una donna, Rina Murgeri, 55 anni, e il suo compagno, Saverio Romano, 43 anni, sono morti.

Sei in totale i feriti, tra cui tre bambine, di 4, 7 e 10 anni. La più piccola, a causa della gravità delle ferite, è stata trasferita al Centro grandi ustionati di Bari.

C’è da registrare anche una drammatica coincidenza: l'uomo deceduto è parente di Pino Greco, l’operaio che recentemente ha perso la vita per il crollo di un muro in un cantiere sul lungomare.

Sul posto ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Sul luogo dell'esplosione sono giunti anche il sindaco Ugo Pugliese e il pm Alessandro Riello.