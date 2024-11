Il Nucleo Polizia edilizia della Polizia locale di Crotone ha proceduto al sequestro preventivo di un manufatto abusivo in corso d'opera, nella località Margherita sottana, in via delle Conchiglie, del comune di Crotone.

L’opera, rinvenuta nel corso di attività di controllo del territorio e finalizzata proprio all'accertamento di abusi edilizi, consta di un fabbricato di circa 80 mq, di un piano fuori terra, con tamponatura e pannelli coibentati e tetto realizzato in legno e tegole.

Il manufatto, come accertato dai nuovi agenti, era stata realizzata in totale assenza di permesso a costruire. Gli agenti pertanto hanno proceduto al sequestro preventivo, attualmente in attesa di convalida da parte dell'autorità giudiziaria, nonché a denunciare il committente dei lavori, C. G. di 60 anni, proprietario anche del terreno su cui insiste il manufatto.

Contestualmente è stata trasmessa comunicazione al dirigente dell'Ufficio tecnico comunale per l'emissione della ordinanza di demolizione dell'opera abusiva.