L'ex presidente della Camera di Commercio di Crotone ha accusato un malore nel pomeriggio di ieri. Si è spento a soli 59 anni

Si è spento a soli 59 anni nella notte, Vincenzo Pepparelli, segretario regionale della Cna ed ex presidente della Camera di Commercio di Crotone dal febbraio 2012 al gennaio 2014, dopo aver già svolto il ruolo di componente di Giunta. A quanto appreso, Pepparelli è stato colto da un malore nel pomeriggio di ieri ed è stato poi trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio dove è poi deceduto; era sposato con due figli. Per onorare la memoria, nella gioranta di domani, dalle ore 8.00 alle ore, 14.00, sarà allestita una camera ardente presso l'ente camerale pitagorico.

«Vogliamo onorare Pepparelli in uno dei luoghi a lui più cari, la Casa delle imprese – ha dichiarato in una nota il Presidente della Camera di Commercio di Crotone Alfio Pugliese – quelle imprese per cui in vita ha dato tanto, con impegno e dedizione, senza tanti proclami per il carattere riservato che lo contraddistingueva. La scomparsa di Pepparelli lascia un vuoto nei nostri cuori, ma il ricordo del suo sempre attivo impegno sarà sempre vivo nella storia dell’Ente camerale crotonese e della nostra città».