Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti diversi quantitativi di eroina e marijuana, materiale per il confezionamento e 895 euro in contanti

Un uomo di 38 anni, C. L., è stato arrestato ieri pomeriggio a Crotone dalla polizia in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti della squadra volante nella sua abitazione, sono stati rinvenuti quantitativi di droga e materiale per il confezionamento.

In particolare, la polizia ha sequestrato 67 grammi di eroina, un grammo di marijuana, due bilancini di precisione, diversi ritagli di cellophane e 895 euro in contanti. Il 38enne è stato così arrestato e trasferito nel carcere di Crotone, in attesa del rito direttissimo.