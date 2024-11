L'attività, secondo le indagini, fungeva da ritrovo per persone note alle forze di polizia

Sospensione di 10 giorni dell'attività' per una sala giochi del quartiere "Fondo Gesu'" a Crotone. Il provvedimento e' stato eseguito dai Carabinieri in seguito ai controlli effettuati nei mesi di settembre ed ottobre scorsi ed e' stato emesso dal Questore di Crotone perche', durante le verifiche, sarebbe stato accertato che l'attivita' era ritrovo di persone note alle forze di polizia, trovate anche in possesso di un bilancino di precisione, probabilmente utilizzato per lo spaccio di sostanza stupefacente. Nel locale, inoltre, e' stata accertata la presenza non autorizzata di minori. (AGI)